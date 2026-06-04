Petro'dan Şili'deki Protestolara Tepki - Son Dakika
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Petro'dan Şili'deki Protestolara Tepki

04.06.2026 20:50
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Şili'deki öğrenci protestolarında polisin müdahalesini eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili'de hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden öğrencilere yönelik polisin müdahale biçimini eleştirdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şili'deki protestolarda öğrencilerin gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Polisin öğrencilere yönelik müdahalesine tepki gösteren Petro, "Umarım Kolombiya'daki (eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan) Duque döneminde yaşanan ve şimdi Şili'de tekrarlanan bu durum bir daha meydana gelmez." ifadesini kullandı.

Petro, kendi ülkesinde gösteri özgürlüğü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Buna kendi ülkemde izin vermedim; ulusal polisin kaybettiği saygınlığının büyük bir kısmını yeniden kazanmasını, istisnasız tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygı duymasını sağladım. Şili'de ise bu durum (göstericilere yönelik müdahale) zaten yaşanıyor, hem de bir kez daha."

Şili'de Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden binlerce öğrencinin düzenlediği gösterilerde 12'si polis 25 kişi yaralanmıştı.

Ulusal basına göre, öğrencilerin protestoları başkent Santiago'nun kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Şili'deki Protestolara Tepki - Son Dakika

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