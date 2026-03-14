Petro ve Trump'tan Samimi Görüşme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro ve Trump'tan Samimi Görüşme

14.03.2026 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Petro ile Trump arasındaki görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmenin ana gündem maddelerinin bölgesel güvenlik, enerji alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olduğu bildirildi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bugün birkaç somut konu üzerinde samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Trump'ın 7 Mart'ta Florida'da düzenlediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne Kolombiya'yı davet etmediğini hatırlatan Petro, "Başkan Donald Trump'ın Florida'daki zirveye davet edilmememle ilgili benden özür dilediği iddiasını da onaylamıyorum." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında yer alan bir haberde, Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Petro'dan Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne yönelik davet ulaştırılmadığı için özür dilediği iddia edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

03:17
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 06:51:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.