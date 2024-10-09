Petro'ya Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması

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Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 2022'deki seçim kampanyasında "usulsüzlük" yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

CNE Başkanı Cesar Lorduy, basına yaptığı açıklamada, Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle oy çokluğuyla suç duyurusunda bulunulması kararı aldıklarını duyurdu.

Petro, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Darbe başladı." ifadesini kullandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Petro'nun seçim kampanya sorumlusu Ricardo Roa ve ekibinin, yasal harcama limitlerini aştıkları ve bu harcamaları beyan etmedikleri öne sürülüyor.

Soruşturmanın sonucunda, 2022 seçimlerinin adil ve şeffaf şekilde yürütülüp yürütülmediğinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Kolombiya'da 29 Mayıs 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 40,34 ile en çok oyu alan Petro, 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini de 50,44 ile kazanarak zafere ulaşmıştı.