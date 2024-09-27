Petshopta Silahlı Saldırı

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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, K.S.Ö. (44) isimli kadın, işlettiği petshopta S.Ş.İ. isimli şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi'nde meydana geldi. S.Ş.İ. isimli şüpheli, K.S.Ö.'nün sahibi olduğu petshopa gelerek, tabancayla ateş açtı. K.S.Ö., sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli olay yerinden otomobille kaçtı. K.S.Ö. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.