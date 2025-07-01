Peygamber Karikatürü Yüzünden Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan derginin müessese müdürünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz tarafından Peygamber Efendimizi çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A.Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
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