Peynir etiketlerinde 'köy' ve 'doğal' gibi tanımlara artık izin verilmeyecek - Son Dakika
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Peynir etiketlerinde 'köy' ve 'doğal' gibi tanımlara artık izin verilmeyecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Tebliğ, peynir etiketlerinde 'köy peyniri', 'doğal peynir', 'geleneksel peynir' ve 'çiftlik peyniri' gibi ifadelerin kullanılmasını yasaklıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği ile peynir etiketlerinde 'köy peyniri', 'doğal peynir', 'geleneksel peynir' ve 'çiftlik peyniri' gibi ifadelerin kullanılması yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, doğrudan tüketime veya ileri işlemeye sunulan peynirlerin hijyenik, tekniğine uygun üretimi, muhafazası ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenirken, 2015 yılına ait eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ kapsamında beyaz peynir, kaşar peyniri, eritme peyniri, tulum peyniri ve peynir altı suyu peynirleri başta olmak üzere peynir çeşitlerinin tanımları ve özellikleri düzenlendi.

ÇİĞ SÜTTEN ÜRETİLEN PEYNİRE OLGUNLAŞMA ŞARTI

Tebliğe göre; çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanmış sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya arz edilemeyecek. Bu peynirlerin satışa sunulabilmesi için üretimden sonra en az 4 ay uygun koşullarda olgunlaştırılması gerekecek. Taze olarak tüketilecek peynirlerin üretiminde kullanılan çiğ süt ise en az pastörizasyon normlarında ısıl işleme tabi tutulacak.

ESKİ KAŞAR İÇİN 120 GÜN ŞARTI

Düzenlemeyle peynirlerin olgunlaşma durumuna ve süt yağı miktarına göre sınıflandırılması da zorunlu hale getirildi. Peynirlerin yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu, ürün adıyla birlikte etiketlerde belirtilecek. En az 120 gün süreyle olgunlaştırılan kaşar peynirlerinde ise 'eski' ifadesi kullanılabilecek. Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin etiketlerinde üretim tarihinin gün, ay ve yıl olarak yazılması gerekecek. Ayrıca olgunlaştırma süresi, 'Üretim tarihinden itibaren en az … gün olgunlaştırılarak piyasaya arz edilmiştir' ifadesiyle belirtilecek.

'ÇİĞ SÜT' İBARESİ ZORUNLU OLACAK

Peynir etiketlerinde 'köy peyniri', 'geleneksel peynir', 'doğal peynir' veya 'çiftlik peynir' gibi nitelemelere ve ibarelere yer verilemeyecek. Pastörizasyona eşdeğer bir ısıl işlem uygulanmadan çiğ sütten veya termizasyon işlemi görmüş sütten üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde 'çiğ sütten üretilmiştir' ibaresi yer alacak. Birden fazla hayvan türünün sütü kullanılarak üretilen peynirlerde ise kullanılan süt türlerinin adları ürün adının yanında belirtilecek. Bu ürünlerin etiketlerinde inek, koyun ve keçi gibi hayvan türlerine ait görseller kullanılamayacak.

10 DERECENİN ALTINDA MUHAFAZA EDİLECEK

Tebliğ kapsamında peynir üretiminde nişasta ve nişasta bazlı ürünler, soya ve soya ürünleri, süt yağı dışındaki hayvansal yağlar, jelatin, bitkisel yağlar ve süt proteini dışındaki proteinlerin kullanılmasına izin verilmeyecek. Ancak aromalı ve çeşnili taze peynirlerde stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktarda nişasta kullanılabilecek. Peynirlerin muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması gerekecek. Tebliğe aykırı davranan gıda işletmecileri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelSon Dakika

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