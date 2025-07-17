Peynir Zehirlenmesi: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLARI YEDİKLERİ PEYNİRDEN SONRA ZEHİRLENDİ

Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.

Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.