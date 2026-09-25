Pezeşkiyan, İslamabad Mutabakatı'na dönüş için gerekli koşulları vurguladı - Son Dakika
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Pezeşkiyan, İslamabad Mutabakatı'na dönüş için gerekli koşulları vurguladı

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Pezeşkiyan, İslamabad Mutabakatı\'na dönüş için gerekli koşulları vurguladı
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Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen tutumunu takdir etti. Pezeşkiyan, İran'ın da bu yaklaşımı paylaştığını belirterek ciddi ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların yaratılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen tutumunu takdir ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın da bu yaklaşımı paylaştığını ifade ederek ciddi, esaslı ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların yaratılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na ilişkin tutumunu ve Tahran ile Pekin arasındaki iş birliğini değerlendirdi. Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen düşünceli ve sorumlu tutumunu ve farklılıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi konusundaki desteğini takdir ediyorum.

İran bu yaklaşımı paylaşmakta ve o anlayışa geri dönmenin, halihazırda kararlaştırılan taahhütlere sadık kalmanın önemini vurgulamakta; ciddi, esaslı ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulları yaratmanın gerekliliğini belirtmektedir."

"YAPICI İŞ BİRLİĞİ İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURMAKTADIR"

Pezeşkiyan, İran ile Çin arasındaki ilişkilere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Tahran ve Pekin arasındaki ulusal egemenliğe saygı, gerilimi azaltma ve bölgesel barış ile istikrarın korunması konusundaki görüşlerin yakınlaşması, devam eden yapıcı iş birliği için sağlam bir temel oluşturmaktadır."

Kaynak: ANKA
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