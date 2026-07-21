Pezeşkiyan: Müzakerelerde Birlik ve Beraberlik Önemli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ülke içerisinde yapılan bazı yorumlara dair "Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar, kazanımları küçültüyor." dedi.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı Sanayi ve Madencilik Anma Günü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzmanlığı olmadığı halde müzakereler konusunda açıklama yapanları eleştiren Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar ve doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor. Birlik ve beraberlik toplumun en önemli bileşenidir. Ölçüsüzce yapılan açıklamalarla ortaya konulan çabaları görmezlikten gelmemeliyiz."

Pezeşkiyan, özellikle müzakereler konusunda yaptığı yayınlarla sık sık eleştirdiği devlet televizyonu hakkında da konuştu.

Devlet televizyonunun müzakerelerle ilgili yayınlarında sansür uyguladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Devlet televizyonu liderin açıklamalarının müzakerelerle ilgili olmayan kısımlarını yayımlıyor. Ancak liderle yaptığımız özel görüşmede, kendisi bu durumun (ne savaş ne barış) son bulması gerektiğini vurguladı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bunun için müzakerelere başladık. Diplomasi araçlarımız, İran halkının haklarından geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, "düşmanın", ülkede iç baskıyı artırmak ve toplumsal bütünlüğü zedelemek için tam manasıyla bir savaş başlattığına dikkati çekerek, üreticilerin ve sanayicilerin gayretleri sayesinde "düşmanın" bu hedefe ulaşamadığını ve savaş yerine diyaloğa başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.