Pezeşkiyan saldırılar sonrası halkından tasarruf yapmasını istedi: 10 yerine 2 ışık yak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail saldırılarında enerji altyapısının hasar aldığını ifade eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan halkı elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı. Pezeşkiyan, "Halkımdan rica ediyorum, elektrik tüketiminizi azaltın. Evde 10 lamba yerine 2 lamba yansa ne olur ki? ABD ve İsrail altyapımızı hedef aldı, bizi kuşatma altına alıyorlar" dedi.

ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR MEYDANA GELDİ

İran devlet medyasının aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkenin enerji altyapısının zarar gördüğünü belirterek kamuoyuna seslendi. Pezeşkiyan, mevcut şartlar altında elektrik tüketiminin kontrol altına alınmasının hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

"10 IŞIK YERİNE 2 IŞIK YAKIN"

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Pezeşkiyan, vatandaşların günlük tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Düşman altyapımıza saldırıp bizi kuşatıyor ki halk memnuniyetsizliğe kapılsın. Şu anda halkın fedakârlığına ihtiyacımız yok ama enerji tüketimini azaltmalarını rica ediyoruz. Evde 10 lamba yerine 2 lamba yansa ne olur ki? Bunun nesi yanlış?" ifadelerini kullandı. 

Orta Doğu, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 17:29:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.