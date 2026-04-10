PFDK, Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Sonrası Ceza Kararlarını Açıkladı

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi sonrasında PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş Kulübüne toplam 4 milyon 160 bin TL para cezası verildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 2.7 milyon TL para cezası ve 21 gün hak mahrumiyeti uygulandı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Vaclav Cerny’e 500 bin TL, maç sonrası açıklamalarından dolayı Emmanuel Agbadou’ya 1 milyon TL para cezası verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a ise ceza verilmedi.

PFDK’nın diğer kararları arasında, Göztepe A.Ş.'ye saha olayları nedeniyle 220 bin TL, Kasımpaşa A.Ş.'ye çirkin tezahürat nedeniyle 400 bin TL para cezası ve seyirci kartlarının bloke edilmesi kararı yer aldı. Kasımpaşalı Ribeiro Dias Carlos Miguel, ciddi faul nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Kayserispor'a da çirkin tezahürat nedeniyle 160 bin TL para cezası ve seyirci kartlarının bloke edilmesi kararı verildi.

Trabzonspor A.Ş.'ye saha olayları, anons sistemi kullanımı ve çirkin tezahürat nedeniyle toplam 1 milyon 280 bin TL para cezası uygulandı ve çok sayıda tribün bloğunda seyirci kartları bloke edildi. Trabzonsporlu Boran Başkan, yeşil zemine girmesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 bin TL para cezası aldı. Galatasaray A.Ş.'ye çirkin tezahürat nedeniyle 1 milyon 240 bin TL para cezası ve seyirci kartlarının bloke edilmesi kararı verildi.

Diğer kulüplerden, Tümosan Konyaspor'a saha olayları nedeniyle 220 bin TL, İkas Eyüpspor'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 63 bin TL, Fenerbahçe A.Ş.'ye saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ve seyirci kartlarının bloke edilmesi kararı uygulandı. Kocaelispor'a da çirkin tezahürat nedeniyle seyirci kartlarının bloke edilmesi kararı verildi.