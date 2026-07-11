Phu Quoc'ta Tekne Kazası: 15 Ölü

Vietnam'ın en büyük adası Phu Quoc açıklarında Hint turistleri taşıyan sürat teknesinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü belirtildi.

VNExpress sitesinin haberine göre, yetkililer, Phu Quoc açıklarında 32 Hint yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu sürat teknesinin kaza yaptığını aktardı.

Yetkililer, alabora olan teknede ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.