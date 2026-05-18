Pickleball Şampiyonası ile Bağımlılıkla Mücadele

Samsun'da, bağımlılıkla mücadelede sporun koruyucu ve birleştirici gücüne dikkati çekmek amacıyla "Gerçek Mücadele Sahada: Bağımlılığa Karşı Pickleball Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) ile İlahiyat Fakültesi öncülüğünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen şampiyonaya, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Fiziksel aktivitelerin gençleri bağımlılıktan uzaklaştırdığına vurgu yapılan şampiyonada, ayrıca takım ruhunun geliştirilmesinin ve sosyal bağların güçlendirilmesinin, bağımlılıkla mücadelede kritik bir koruyucu unsur olduğu belirtildi.

Farklı yaş gruplarındaki insanları bir araya getirerek, katılımcılar arasında hem rekabeti hem de sosyal dayanışmayı artıran pickleball müsabakaları izleyenlerin de beğenisini topladı.

Şampiyonada, erkekler kategorisinde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Balcı, kadınlarda ise aynı bölümden okul arkadaşı Fatma Çekli birinci oldu.

Şampiyonada, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.