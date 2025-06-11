Piknik Masası Hırsızı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan şüpheli yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta, İlkadım ilçesinde bir siteden yaklaşık 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirledikleri hırsızlık şüphelisi K.K'yi (46) yakaladı.
Çalınan piknik masası ise sağlam şekilde bulunarak müştekiye teslim edildi.
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