PilenPak İşverenine Haciz Konuldu

Basın-İş'te örgütlü işçilerin iki haftadır grev yaptığı PilenPak işverenin banka hesabına, işten çıkardığı işçilerin sendikal tazminatını ödemediği gerekçesiyle haciz konuldu. Mahkeme, sendikal tazminatı ödememekte direnen işverenin yüzde 20 daha fazla tazminat ödemesine karar verdi. Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, "Basın-İş Sendikamızın hukuk bürosu, PilenPak işvereninin hesaplarına haciz koymuştur. Sendikal mücadele içerisinde, PilenPak işvereninin yapmış olduğu baskılardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Biz bundan sonraki süreçte, üyelerimizle birlikte kazanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
Manisa'da, pek çok ulusal ve uluslararası patates cipsi ve çikolata markasının paketlerinin üretildiği PilenPak Ambalaj'da çalışan işçiler, iki yıldan uzun süredir Basın-İş öncülüğünde devam eden ve 149 işçinin işten çıkarılmasına karşı yürüttükleri sendikal mücadeleleri kapsamında iki haftadır grev yapıyor.
İŞVERENİN BANKA HESABINA HACİZ KONDU
Basın-İş avukatı Mustafa Akı'nın verdiği bilgilere göre; işten çıkarılanlardan 11'ine, sendikal gerekçeyle işten çıkarılmalarına rağmen tazminatları ödenmedi. İşveren, işçilerin sendikal tazminat talebine itiraz etti. İzmir'deki iş mahkemeleri, işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarına karar verdi. Ancak işveren, işçilerin sendikal tazminatını mahkeme kararına rağmen ödemedi. Bunun üzerine işçiler, icra takibi başlattı. İşveren icra talebine itiraz etti. Sendikal tazminatları ödenmeyen 11 işçinin ayrı ayrı açtıkları davalarda mahkemeler, işverenin itirazını haksız buldu. Mahkemeler ayrıca, sendikal tazminat hakkını ödemeyen işvereni ayrıca yüzde 20 oranında tazminatla cezalandırdı. Mahkemelerin her bir işçi için aldığı karar uyarınca işverenin banka hesabına, haciz kondu.
"KAZANANA KADAR MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, fabrika önünde grev yapan işçilerle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yaklaşık iki yıldır süren sendikal mücadelenin sonucunda, önceki hafta çıkmış olduğumuz grevin 14. günündeyiz. Bugün grevdeki arkadaşlarımızı ziyarete geldik; hukukçumuzla, şube başkanımızla birlikte. Süreç ile ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Sendikamızın başlatmış olduğu grevle ilgili olan süreç içinde grevi ziyaret eden sivil toplum örgütlerinin, siyasilerin, çevre firmalardaki arkadaşlarının ziyaretlerini anlattılar. Bu süreçte, içerideki çalışan arkadaşlarımızın vermiş oldukları destekleri bize aktardılar.
Bu süreç içinde en önemli gelişme bugün oldu. İş akitleri sendikal nedenle feshedilen 149 arkadaşımızın bir kısmı ile ilgili hukuken işe iadeleri sonucunda, işveren tarafından ödenmesi gereken ücretlerin ödenmediğinden kaynaklı, Basın-İş Sendikamızın hukuk bürosu, PilenPak işvereninin hesaplarına haciz koymuştur.
Sendikal mücadele içerisinde, PilenPak işvereninin yapmış olduğu baskılardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Biz bundan sonraki süreçte, üyelerimizle birlikte kazanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. İşverenin üretmiş olduğu gıda ambalajlarının içindeki gıdaların üretildiği işyerlerinde de biz örgütlüyüz, Türk-İş Konfederasyonumuza bağlı Tek Gıda İş Sendikamız örgütlü. Oralardaki mücadelemiz de sürecek. Eninde sonunda, Basın İş Sendikası olarak bizim, arkadaşlarımızla birlikte sendikal mücadeleyi kazanacağımıza inancımız tam. Bu mücadeleyi kazanacağız."
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