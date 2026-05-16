Pilotlar Samsun\'a Uçuyor

16.05.2026 16:30
6 pilot, Atatürk'ü Anma Bayramı için paramotorlarla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

İSTANBUL Boğazı'ndan hareket eden 6 pilot, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında paramotorlarla Samsun'a gitmek için uçuş başlattı. Pilotlar, 3 günlük yolculuğun ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6 pilot, paramotorlarla Beykoz Parkı'ndan havalanarak İstanbul Boğazı'nı takiben Samsun'a gitmek üzere hareket etti. İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun Valisi'ne ulaştırmak için yola çıkan paramotor pilotları, 3 günlük uçuş rotasının ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a varmayı planlıyor.

'BU RUHU GÖKYÜZÜNDE CANLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Uçuş öncesi konuşan Türk Hava Sporları Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Er, "Buraya gelmemizin amaçlarından bir tanesi,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul Boğazından Bandırma vapuruyla hareket edip 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor. Bizde bugün Türk Hva Sporları Federasyonu olarak ve paramotor ekibimiz olarak Türk bayrağımızı arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Arkadaşlarımızda aynı Bandırma Vapuru'nun izinde Türk bayrağını alıp Samsun'a kadar uçuracaklar ve Samsun'da Devlet erkanına teslim edecekler. Bu ruhu canlandırmak istiyoruz. Aynı rotayı gökyüzünde çizmek istiyoruz. Umarım başarılı bir uçuş olur. Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz, rahmet diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Oğuz Er, Samsun Valisi'ne ulaştırılacak olan Türk bayrağını Hava Sporları Paramotor Kurul Başkanı Necdet Çelik'e teslim etti.

Kaynak: DHA

