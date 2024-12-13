Pınar Aydınlar Havalimanında Gözaltına Alındı

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, "suçu ve suçluyu övme" suçun başlatılan soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine "suçu ve suçluyu övme" suçun başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Aydınlar'ı yakalamak için harekete geçti.
Ekipler, Aydınlar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Aydınlar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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