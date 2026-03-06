Pınar Bulunmaz Davasında Müebbet Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınar Bulunmaz Davasında Müebbet Cezası

06.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te eşini kasten öldüren Rıdvan Bulunmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşi ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Rıdvan Bulunmaz'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siveren 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme Heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken sanığın adli sicil kaydının bulunmaması gerekçesiyle cezada iyi hal indirimi uyguladı. Sanık Bulunmaz'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Esas hakkındaki mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti

Cumhuriyet savcısı, Pınar Bulunmaz'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasında sanık Rıdvan Bulunmaz'ın eşini ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğünü belirterek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay günü maktul Pınar Bulunmaz ile sanık Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın aracıyla ikametinin önünde beklediği sırada eşi olan maktulün evden çıkarak koşarak uzaklaştığı, sanığın da araçla maktulü takip ettiği ve ardından maktulü aracına bindirdiği aktarıldı. Savcılık değerlendirmesinde, sanık Rıdvan Bulunmaz'ın araç içerisinde kendisine ait taşıma ruhsatlı silahla Pınar Bulunmaz'a ateş ettiği, maktulün göğüs bölgesinden vurulduğu kaydedildi. Maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Bulunmaz Davasında Müebbet Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı

15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:48:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Pınar Bulunmaz Davasında Müebbet Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.