Pınarbaşı'nda Yeni Yatırımlar ve Projeler

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu'nu ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda yapılacak yatırımları anlattı. Ziyarette Başkan Tugay, yarış pistinin kaldırılarak Bornova Belediyesi'yle ortak bir rekreasyon alanına dönüştürüleceği müjdesini verirken, Başkan Eşki de Pınar Caddesi'nin baştan sona yenileneceğini, karakol sorununun çözüldüğünü, Taziye Evi'nin temelinin atılacağını ve tüm projelerin de 2 ay içinde tamamlanacağını duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu'nu ziyaret etti. Pınarbaşı'ndaki uzun süredir çözülemeyen karakol sorununun Bornova Belediyesi tarafından çözüldüğünü belirten Başkan Eşki, emniyet birimlerine yer tahsis edildiğini duyurdu. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir Taziye Evi temelinin kısa süre içinde atılacağı müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediyesiyle iş birliği içinde Yarış Pisti'ni kaldıracaklarını ve alanın rekreasyon merkezi olarak yeniden düzenleneceğini açıkladı.

"2 ay sonra tüm çalışmalar bitmiş olacak"

Başkan Eşki, "Pınarbaşı'nın en işlek noktalarından biri olan Pınar Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacak. Kemalpaşa Caddesi'nden Pınarbaşı'nın merkezine kadar uzanan güzergahta asfalt, kaldırımlar, peyzaj düzenlemeleri ve modern ışıklandırma sistemi ile cadde tamamen yenilenecek. 2 ay sonra geldiğimizde tüm çalışmalar bitmiş olacak" dedi.