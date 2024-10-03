Pınarhisar'da 204 Daireli TOKİ Konutları İnşa Edilecek - Son Dakika
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Pınarhisar'da 204 Daireli TOKİ Konutları İnşa Edilecek

Başkan Talay, Pınarhisar'da 204 daireli TOKİ konutlarının inşa edileceğini duyurdu.

03.10.2024 11:17
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 204 daireli TOKİ konutlarının inşa edileceğini belirtti.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisarlı vatandaşların TOKİ konutlarına kavuşacağını söyledi.

Camikebir Mahallesi'nde inşa edilecek konutlar için kuraların 21 Ekim Pazartesi günü çekileceğini ifade eden Talay, kura çekiminin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.

Talay, kayıt yaptıran vatandaşların kurayı takip etmesi gerektiğini bildirdi.

İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 9 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden de gerçekleştirebileceği belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Demirtaş Mahallesi ile Paşayeri köyüne 4 Ekim Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Demirtaş Mahallesi ile Paşayeri köyünde 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhsan Talay, Pınarhisar, Eğitim, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da 204 Daireli TOKİ Konutları İnşa Edilecek - Son Dakika

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