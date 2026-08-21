Pınarhisar\'da 50 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Çayırdere Köyü Barajı'nda gerçekleştirilen balıklandırma etkinliğine katılarak sazan yavrularını suya bıraktı.

Su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, Çayırdere Köyü Muhtarı Özcan Yılmaz da katıldı.