Pınarhisar'da Hamsi Festivali'nde ağalığı 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı - Son Dakika
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Pınarhisar'da Hamsi Festivali'nde ağalığı 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı

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Pınarhisar\'da Hamsi Festivali\'nde ağalığı 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı
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Pınarhisar'da Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen 4. Hamsi Festivali ve Yöresel Ürünler Fuarı 3 gün sürdü. Festivalde konserler ve horon gösterileri yapılırken ağalık ihalesini 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı.

Pınarhisar ilçesinde 4. Hamsi Festivali ve Yöresel Ürünler Fuarı gerçekleştirildi.

Pınarhisar Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, 3 gün sürdü.

Karadeniz kültürünün ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte davul zurna gösterileri, kemençe dinletileri ve horon gösterileri sunuldu. Festival kapsamında Hikmet Cüre, Efe Karagüzel ve Yeşim Civelek konser verdi.

Etkinliğin ikinci gününde etkili olan yağışa rağmen alanı dolduran vatandaşlar, şemsiyeleriyle müziğe eşlik ederek horon oynadı.

Festival kapsamında düzenlenen ağalık ihalesini ise 400 bin lira bedelle Ömer Öztürk kazandı.

Katılımcılara ekmek arası hamsi ve turşu ikram edilen etkinlikte, Karadeniz, Trakya ve Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yöresel ürünler de satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Ali Aynaoğlu, yaptığı açıklamada, festivali Karadeniz kültürünü yaşatmak ve farklı yörelerden insanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pınarhisar'da Hamsi Festivali'nde ağalığı 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı - Son Dakika
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