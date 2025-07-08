Pınarhisar'da Yangında İtfaiye Erinin Yaralanması

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.