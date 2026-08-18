Pınarhisar\'da Yeni Atama ve Arazi Kontrolleri

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Özkan Elmas'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Özderin, ziyarette Elmas'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi.

Elmas da Kaymakam Özderin'e teşekkür etti.

Yem bitkileri desteklemesi kapsamında arazi kontrolleri sürüyor

Pınarhisar ilçesinde 2026 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında arazi kontrol çalışmaları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin müracaat ettiği arazilerde incelemelerde bulunuyor.

Ekipler, ekim yapılan alanların tespiti ve mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, ekim yapılan alanların tespiti ve mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

Yılmaz, çalışmaların uydu teknolojileri ve saha incelemeleriyle titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.