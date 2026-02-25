Pınarhisar\'da Zincir Market Denetimi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile depolarını kontrol etti.

Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Gıda güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Karaca, vatandaşların herhangi gibi bir olumsuzluk karşısında kendilerine ulaşmalarını istedi.