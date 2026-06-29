Kaymakam Özderin, gazileri ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Özderin, gazileri ziyaret etti

29.06.2026 09:28
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yeniceköy'de Kıbrıs gazileri Kadir Uçucu ve Mehmet Akgün'ü evlerinde ziyaret ederek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ayrıca Lüleburgaz'da tarım ekipleri hasat kontrolleri yaparak biçerdöver operatörlerini bilgilendiriyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ve gazi ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Yeniceköy Köyü'nde Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu ve Mehmet Akgün'ü evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde gazilerle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Özderin, gazilere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Hasat kontrol çalışmaları

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, ilçede arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler, biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Enver ÖZDERİN, Güncel, Son Dakika

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