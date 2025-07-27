Pınarhisar Kaymakamı\'ndan Aile Ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

Kaymakam Özderin, 57 yıllık evli Şaziye ve Hasan Hüseyin Ersöz çiftini evinde ziyaret etti.

Yaşlı çift ile sohbet eden Özderin, talepleri de dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunacağını ifade eden Özderin, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Çifte sağlıklı ve huzurlu nice yıllar temennisinde bulunan Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tarla yollarında bakım ve onarım çalışmaları

Pınarhisar'da tarla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile tarla yollarını düzleyip asfalt kırığı serimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle hasat döneminde tarım arazilerinde meydana gelen yangınlara daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yollarda bakım ve onarım çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Talay, diğer yandan çiftçilerin de tarlalarına daha konforlu ulaşmalarını istediklerini kaydetti.

Talay, tarla yollarında bağlantı bölümlerini asfalt kırığı serimi ile güçlendirdiklerini belirtti.