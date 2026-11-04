Pınarhisar Kaymakamı Özderin, 7-10 yaş değerler eğitimi kursunda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, 7-10 yaş değerler eğitimi kursunda öğrencilerle buluştu

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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, 7-10 yaş değerler eğitimi kursunda öğrencilerle buluştu
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 7-10 yaş grubuna yönelik değerler eğitimi kursunda öğrencilerle sohbet etti. Lüleburgaz Müftülüğü de ortaokul öğrencilerine 40 hadis ezberleme yarışması düzenleyecek; başvurular 20 Kasım'da başlayacak, final 26 Aralık'ta yapılacak.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 7-10 yaş grubuna yönelik değerler eğitimi kursunu ziyaret etti.

Özderin, 19 Evler Vakıf Hicret Camisi'ndeki kursta öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kurs çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, değerler eğitimi kurslarına önem verdiklerini söyledi.

Milli ve manevi değerlerin erken yaşta kazanılmasının önemini vurgulayan Özderin, eğitime katılan çocuklara başarı dileyerek, özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine ve eğitmenlere teşekkür etti.

40 hadis ezberleme yarışması yapılacak

Lüleburgaz Müftülüğünce 40 hadis ezberleme yarışması düzenlenecek.

Lüleburgaz Müftülüğünden yapılan açıklamada, ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek yarışmada başvuruların 20 Kasım Cuma günü başlayacağı bildirildi.

Yarışmanın Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde??????? düzenleneceği aktarılan açıklamada, birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verileceği kaydedildi.

Yarışma finalinin 26 Aralık Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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