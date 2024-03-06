Pingtan, Çin\'den Japonya\'ya kruvaziyer seyahatleri başlıyor

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PİNGTAN, 6 Mart (Xinhua) -- Uluslararası kruvaziyer gemisi "Dream", Japonya'ya üç gün ve iki gece sürecek bir seyahat için Çarşamba günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Pingtan ilçesindeki uluslararası kruvaziyer merkezinden yola çıktı.

Bu, geminin ana limanı olan Pingtan ile olan ilk uluslararası hattın resmen faaliyete geçmesi anlamına geliyor.

Son yıllarda ada ilçesi Pingtan, ada kaynaklarının avantajlarından yararlanarak Pingtan'ın uluslararası turizm merkezi haline gelmesine yönelik çalışmalara hız verdi. Uluslararası kruvaziyer hatlarının faaliyete geçmesiyle turizm pazarına canlılık getirilmesi ve yerel turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.