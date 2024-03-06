PİNGTAN, 6 Mart (Xinhua) -- Uluslararası kruvaziyer gemisi "Dream", Japonya'ya üç gün ve iki gece sürecek bir seyahat için Çarşamba günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Pingtan ilçesindeki uluslararası kruvaziyer merkezinden yola çıktı.
Bu, geminin ana limanı olan Pingtan ile olan ilk uluslararası hattın resmen faaliyete geçmesi anlamına geliyor.
Son yıllarda ada ilçesi Pingtan, ada kaynaklarının avantajlarından yararlanarak Pingtan'ın uluslararası turizm merkezi haline gelmesine yönelik çalışmalara hız verdi. Uluslararası kruvaziyer hatlarının faaliyete geçmesiyle turizm pazarına canlılık getirilmesi ve yerel turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Pingtan, Çin'den Japonya'ya kruvaziyer seyahatleri başlıyor - Son Dakika
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.
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