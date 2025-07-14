Giresun'un Piraziz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.
Piraziz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, ilçe merkezinde pedal çevirdi.
Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, programın ardından yaptığı açıklamada, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ayyıldız, etkinlikte 15 Temmuz ruhunu, milletin birlik ve direncini hep birlikte yaşamayı amaçladıklarını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Piraziz'de 15 Temmuz Bisiklet Etkinliği - Son Dakika
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