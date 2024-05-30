Piraziz ilçesinde Kur\'an kurslarına destek için kermes düzenlendi

Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce Piraziz Belediyesi önündeki organize edilen kermese, Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız katıldı.
Başkan Ayyıldız, çocukların dini eğitimlerini alırken sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.
Organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, benzer etkinliklerin ilçede daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kermesten elde edilen gelir ile Kur'an kurslarına katkı sağlanacak.
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