Piraziz ilçesinde Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Piraziz ilçesinde Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi

Piraziz ilçesinde Kur\'an kurslarına destek için kermes düzenlendi

Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi. Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız'ın da katıldığı kermeste, çocukların dini eğitimlerini alırken sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan etkinliklerin desteklenmesinin önemi vurgulandı. Kermesten elde edilen gelir, Kur'an kurslarına katkı sağlayacak.

30.05.2024 12:19
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Giresun'un Piraziz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Piraziz Belediyesi önündeki organize edilen kermese, Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız katıldı.

Başkan Ayyıldız, çocukların dini eğitimlerini alırken sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, benzer etkinliklerin ilçede daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kermesten elde edilen gelir ile Kur'an kurslarına katkı sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piraziz ilçesinde Kur'an kurslarına destek için kermes düzenlendi - Son Dakika

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