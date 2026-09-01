Piraziz'de Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Piraziz'de Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu

Piraziz\'de Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu
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Piraziz'de sağanak, yollarda hasar ve su baskınları yaşattı; belediye seferber oldu.

Giresun'un Piraziz ilçesinde sağanak mahalle yollarında hasara neden oldu.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, dün etkili olan yağış dolayısıyla, yollar ve istinat duvarlarındaki hasarın yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını belirtti.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ayyıldız, devletin tüm kurumlarının da yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı ilçede çalışma yaptığını kaydetti.

Ayyıldız, dayanışma ruhuyla olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piraziz'de Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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