Giresun'un Piraziz ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Örnek köyünde U.Z. (47) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bulancak İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Piraziz'de Tarım Aracı Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika
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