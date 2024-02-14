Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı - Son Dakika
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Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin tadilatına başlandı

Giresun İl Özel İdaresi tarafından Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, güçlendirme çalışmaları tamamlanan 16 derslikli lisenin iç ve dış imalatlarının devam ettiği belirtildi. Tadilatın belirlenen program dahilinde bitirilerek, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

14.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Giresun İl Özel İdaresince Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, güçlendirme çalışmaları tamamlanan 16 derslikli lisenin iç ve dış imalatlarının devam ettiği belirtildi.

Tadilatın belirlenen program dahilinde bitirilerek, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tadilatına başlandı - Son Dakika
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