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Pırıl'ın Sinema Macerası

Pırıl\'ın Sinema Macerası

Pırıl Sayıların Gizemi, 4 Ekim'de vizyona girecek. Eğlenceli matematik serüveni başlıyor.

30.09.2024 10:18
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Çocuklar ve aileler için matematiği eğlenceli hale getiren TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Pırıl'ın ilk sinema filmi, 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımı "Pırıl Sayıların Gizemi" adlı animasyon filmin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Galaya katılan minik davetliler, filmdeki Pırıl, Nazlı, Ada, Deha, Efe, Cesur, Uzay ve Mert karakterlerinin maskotlarıyla fotoğraf çektirerek eğlenceli vakit geçirdi.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT ortak yapımlarının çok önemli bir marka haline geldiğini söyledi.

Geçen sene yerli film izleyici sayısının yüzde 45'inin TRT ortak yapımı filmlere ait olduğunu dile getiren Güven, bu yıl da çocuklara yönelik animasyon filmlerine önem verdiklerini ifade etti.

"Sayıların gizemli dünyasına gireceğiz"

Senarist İshak Tekgül, Pırıl'ın çocuklara matematiği sevdiren bir animasyon dizi olarak ün saldığını belirterek, "Sinema filminde de bu misyondan geri adım atmadık. Yine sayılarla hemhal olacak, onların gizemli dünyasına gireceğiz." dedi.

Filmde, dört işlemin günlük hayata etkisinin önemine vurgu yapıldığına işaret eden Tekgül, "Matematik olmadan bir yaşam yaşanamayacağını çocuklarımıza göstermiş oluyoruz. Eğlendirerek, heyecanla müthiş bir maceraya atılacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yapımcı Ali Sacihan, uzun çalışmaların ardından filmi tamamladıklarını aktararak, "Çocuklarımızın matematik ile günlük yaşam arasında bağlantı kurabileceği güzel bir film oldu." görüşünü paylaştı.

Yapımcı Ömer Çelik ise çok ciddi emekler verildiğini vurgulayarak, "Özellikle Ali bey ve senaristimiz İshak bey uzun zamandır üzerinde çalışıyor. Hem eğlenceli hem de eğitici bir film oldu, herkesin emeklerine sağlık. İnşallah gişede de emeklerimizin karşılığını hep beraber görürüz." diye konuştu.

Film hakkında

"Pırıl Sayıların Gizemi" animasyon filmi, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

Senaryosu İshak Tekgül imzası taşıyan ve 3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Fatih Bezirgan, yapımcılığını ise Ali Sacihan üstlendi.

Günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunların eğlence ve aksiyon dolu bir dille yansıtıldığı film, Pırıl ve arkadaşlarının dünyayı yaşanan kargaşadan kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin matematiğin gizemli dünyasında

Filmde, Pırıl ve arkadaşlarının yardımına, İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin koşuyor. Sezgin, çocuklara sayıları yutan robotun çalışma şeklinin matematik işlemlerinde gizli olduğu bilgisini veriyor.

Sayılar olmadan dünyanın nasıl bir kaosa sürükleneceğini etkileyici bir şekilde gösteren animasyon filmde, matematiği sadece sınıf ortamıyla sınırlı tutmadan hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak işleyerek "Matematik gerçek hayatta ne işimize yarar?" sorusu neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklanıyor.

Matematiğin sadece bir ders olmadığını, hayatın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Sinema, Çocuk, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pırıl'ın Sinema Macerası - Son Dakika

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