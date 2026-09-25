Pistorius Budapeşte'de askeri lojistik, savunma sanayi ve eğitimde işbirliği istedi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Macaristan'ın yeni hükümetiyle askeri alandaki işbirliğini genişletmek istediklerini belirterek, savunma lojistiği, savunma sanayisi ve askeri eğitim alanlarında işbirliğinin derinleştirileceğini açıkladı.

Pistorius, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mevkidaşı Romulusz Ruszin-Szendi ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pistorius, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Pistorius, "Savunma alanında, özellikle askeri lojistik, savunma sanayisi alanındaki ortak projeler ve eğitim konularında işbirliğini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Macaristan'ın NATO ve Avrupa'ya yeniden daha fazla yakınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pistorius, "Macaristan geri geldi." diye konuştu.

Pistorius, bir soru üzerine NATO'nun doğu kanadındaki ülkelere yönelik hibrit saldırıların artabileceğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının NATO ülkelerini sınamak, kışkırtmak ve ittifakın birlik ve kararlılığını sorgulatmak olduğunu ifade etti.

Bakan Pistorius, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın yanı sıra Macaristan ile de hibrit saldırılara karşı savunma konusunda yakın koordinasyon içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Macar Bakan Romulusz Ruszin-Szendi ise iki ülke ilişkilerinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Yeniden müttefik olacağız." dedi.

Ruszin-Szendi, Macaristan'ın, müttefiklerinin kendisinden beklediği şekilde hareket edeceğini kaydetti.