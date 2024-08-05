Pitbull Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pitbull Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Çocuk Yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Köpeğin saldırısından zorlukla kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Anne, bu gibi saldırıların son bulmasını istediğini belirtti.

05.08.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Serpil Döner, eşi ve 7 yaşındaki çocukları Gökhan Osman Döner Yerbelen Mahallesi'nde markete gittikleri sırada yediemin deposu olarak kullanılan iş yerindeki pitbull cinsi köpek çocuğa saldırdı.

Çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından zorlukla kurtarıldı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince hayvan barınağına götürüldü.

Hastanede oğlunun yanından ayrılmayan anne Serpil Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin, başıboş olduğunu ve kendilerine saldırdığını söyledi.

Çocuğunun kollarında, sırtında ve bacaklarında yaraların olduğunu anlatan Döner, bu gibi saldırıların son bulmasını istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ortaca, Çocuk, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Şimdilik Hindistan’da Bangladeş Başbakanı Hasina’nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrailli bakan Katz’a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
13:59 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2024 22:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Pitbull Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement