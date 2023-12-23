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Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesine şehadet haberi ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı. Vali Hatipoğlu ve diğer yetkililer, aileye çocuklarının şehadet haberini vererek, başsağlığı diledi. Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

Irak\'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın ailesine şehadet haberi ulaştı
23.12.2023 - 07:22,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide ve babası Ahmet Karaca çiftinin evini ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu ve diğer yetkililer, aileye çocuklarının şehadet haberini vererek, başsağlığı diledi.

Ailenin yakınları ve köy sakinlerince şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika
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