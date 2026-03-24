Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu - Son Dakika
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

24.03.2026 14:00
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Doğubeyazıt'ta bugün meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Bakanlığa ait NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında da "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadeleri yer aldı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:09:42.
