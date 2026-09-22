Piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı - Son Dakika
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Piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

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Sermaye piyasası soruşturmasında 15 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı, operasyonda 14'ü gözaltına alındı. Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda başlatıldı. Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Katılımevim3. SayfaGözaltıFinansGüncelSuçSon Dakika

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