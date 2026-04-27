Piyasalar ABD-İran Gelişmelerine Odaklandı

Piyasalar, ABD- İran arasındaki anlaşma belirsizliğiyle yön arıyor. TCMB, çarşamba günü faizi sabit bıraktı. Kararda enflasyon eğilimindeki gerileme, ateşkes ve döviz kurlarındaki sakinlik etkili oldu. S&P, aralık ayına kadar faiz indirimi beklemiyor. Yatırımcılar, anlaşma netleşene kadar 'bekle-gör' modunda. ABD-İran barışı sağlanırsa risk iştahı artabilir. Türkiye, yüksek faiz ve düşük kur artışıyla sıcak para için cazip.

Bilanço döneminde parlak tablo beklenmiyor. Aselsan, Tüpraş, Petkim ve perakende sektörü öne çıkıyor. Şirket ortaklarından pay satışları dikkat çekiyor. Aselsan, teknoloji ve savunma sektörüyle lokomotif konumunu koruyor. BIST100'de çanak formasyonu olasılığı sürüyor, ancak satışlar derinleşirse çift tepe riski var. Destekler 14.000-13.700, dirençler 14.616-15.000 seviyesinde.

Dış piyasalarda sakin bekleyiş hakim. Petrol fiyatları anlaşma olmamasıyla yükseldi, dolar değer kaybetti. Önümüzdeki hafta yoğun veri akışı var: Japonya, ABD, ECB, İngiltere faiz kararları ve büyüme verileri. Merkez bankalarından faiz değişimi beklenmiyor. Yabancı yatırımcılar, 17 Nisan haftasında hisse ve tahvilde toplam 822 milyon dolar alım yaptı. TCMB brüt rezervleri 174.5 milyar dolara, swap hariç net rezervler 39.7 milyar dolara yükseldi.