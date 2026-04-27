Piyasalar ABD-İran Gelişmelerine Odaklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Piyasalar ABD-İran Gelişmelerine Odaklandı

27.04.2026 03:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB faizi sabit tutarken, yatırımcılar belirsizlik nedeniyle temkinli. Borsada çanak-çift tepe ikilemi yaşanıyor.

Piyasalar, ABD- İran arasındaki anlaşma belirsizliğiyle yön arıyor. TCMB, çarşamba günü faizi sabit bıraktı. Kararda enflasyon eğilimindeki gerileme, ateşkes ve döviz kurlarındaki sakinlik etkili oldu. S&P, aralık ayına kadar faiz indirimi beklemiyor. Yatırımcılar, anlaşma netleşene kadar 'bekle-gör' modunda. ABD-İran barışı sağlanırsa risk iştahı artabilir. Türkiye, yüksek faiz ve düşük kur artışıyla sıcak para için cazip.

Bilanço döneminde parlak tablo beklenmiyor. Aselsan, Tüpraş, Petkim ve perakende sektörü öne çıkıyor. Şirket ortaklarından pay satışları dikkat çekiyor. Aselsan, teknoloji ve savunma sektörüyle lokomotif konumunu koruyor. BIST100'de çanak formasyonu olasılığı sürüyor, ancak satışlar derinleşirse çift tepe riski var. Destekler 14.000-13.700, dirençler 14.616-15.000 seviyesinde.

Dış piyasalarda sakin bekleyiş hakim. Petrol fiyatları anlaşma olmamasıyla yükseldi, dolar değer kaybetti. Önümüzdeki hafta yoğun veri akışı var: Japonya, ABD, ECB, İngiltere faiz kararları ve büyüme verileri. Merkez bankalarından faiz değişimi beklenmiyor. Yabancı yatırımcılar, 17 Nisan haftasında hisse ve tahvilde toplam 822 milyon dolar alım yaptı. TCMB brüt rezervleri 174.5 milyar dolara, swap hariç net rezervler 39.7 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyasalar ABD-İran Gelişmelerine Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:29:53. #7.12#
SON DAKİKA: Piyasalar ABD-İran Gelişmelerine Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.