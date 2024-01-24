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PKK, IKBY'ye saldırı düzenledi

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. PKK'lı teröristlerin Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtildi. IKBY İçişleri Bakanlığı, saldırının Kürdistan Bölgesi'nin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan bir komplo olduğunu ifade etti.

PKK, IKBY\'ye saldırı düzenledi
24.01.2024 - 23:21,
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Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi Facebook hesabından IKBY İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerin Duhok'un Amedi ilçesinde öğlen saatlerinde IKBY'nin resmi güçlerini ve kurumlarını yok sayarak Peşmerge güçleri Zerevani Birliklerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Zerevani güçlerinin de bulundukları yerde kendilerini savunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'lıların bu girişimi Kürdistan Bölgesinin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan saldırılar çerçevesinde olmuştur. PKK Kürdistan Bölgesinin varlığına karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, IKBY'nin bölgesel rekabetin hesaplaşma alanı olmayacağı ancak savunma hakkının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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