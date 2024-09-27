PKK-KCK operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- YPG operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde 24 Eylül'de düzenlenen terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alınmış, örgütsel doküman, 1 dizüstü bilgisayar, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirilmişti.
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