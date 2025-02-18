PKK/KCK Soruşturmasında 60 Şüpheliye Operasyon: 52 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.