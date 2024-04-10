PKK/KCK Üyesi Mehmet Kopal Fransa\'dan Türkiye\'ye Getirildi

Tokat'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.