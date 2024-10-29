PKK\'lı İki Terörist Siirt\'te Etkisiz Hale Getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride aranan PKK'lı teröristler, sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ile 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak'ın Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 'Gürz-24 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, turuncu kategoride aranan PKK'lı teröristler sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, halktan tehdit ve şantaj ile erzak ve malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapanlara yönelik saldırı planladıkları belirlendi. Ayrıca, 13 Eylül 2023'te Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz-Mezraa- Van Çatak arasında kalan yaylada 1 vatandaşın öldürülmesi olayında söz konusu 2 teröristin de yer aldığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.