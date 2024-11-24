Hakkari'de 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu

Hakkari\'de 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK'lı teröristler tarafından 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu.

24.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK'lı teröristler tarafından 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu.

İlçe merkezine 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerine mensup 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında konuşan Vali Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Çelik, "Bu topraklarda geçmişte beraber yaşadık, gelecekte de beraberce bir millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin canice öldürüldüğü, şehit edildiği, ebediyete intikal ettiği yıl dönümü münasebetiyle bizler bir araya geldik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizin anılarını yaşatmak, onların bize emanet ettiği bu toprakları millet olarak, hep beraber millet olarak sonsuza kadar var etmek istiyoruz" dedi.

Mevlit programı şehitler için dualar okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Politika, Hakkari, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:56:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.