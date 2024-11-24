PKK\'lı terörister tarafından 35 yıl önce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK'lı teröristler tarafından 35 yıl önce katledilen 28 vatandaş için mevlit okutuldu.

İlçe merkezine 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 24 Kasım 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerine mensup 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında konuşan Vali Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Çelik, "Bu topraklarda geçmişte beraber yaşadık, gelecekte de beraberce bir millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin canice öldürüldüğü, şehit edildiği, ebediyete intikal ettiği yıl dönümü münasebetiyle bizler bir araya geldik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizin anılarını yaşatmak, onların bize emanet ettiği bu toprakları millet olarak, hep beraber millet olarak sonsuza kadar var etmek istiyoruz" dedi.

Mevlit programı şehitler için dualar okunmasının ardından sona erdi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),