PKK Mağarasında Silah ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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PKK Mağarasında Silah ve Malzeme Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda birçok silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

22.12.2024 17:47
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma, 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon, gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK Mağarasında Silah ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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