PKK/YPG, Azez'de SMO cephe hatlarına sızma girişimi engellendi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'dan Ramazan Ayı Mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın Ramazan ayı temasının 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olduğunu belirterek, ramazan ayının manevi atmosferini vurguladı. Erhun, bu ayda yapılan ibadetlerin doğruluk ve istikamet üzere olması gerektiğini ifade etti ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.